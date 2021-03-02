США ввели санкции в отношении директора ФСБ, Генпрокурора России и руководства Администрации Путина

Как сообщает "Голос Америки", санкции вводятся в координации с Евросоюзом

Санкционный список опубликован на сайте Министерства финансов. В него вошли зам.министра обороны Алексей Криворучко, зам.министра обороны Павел Попов, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин, глава ФСИН Александр Калашников, глава ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, первый зам.главы администрации Кремля Сергей Кириенко.

Как пояснили официальные лица в ходе телеконференции с журналистами, указанные шаги предпринимаются в координации с Европейским союзом. Они также повторили призыв президента Джо Байдена к освобождению Навального из тюрьмы.

"Мы считаем, что Соединенные Штаты и наши партнеры должны четко доносить свою позицию и принимать соответствующие меры, когда поведение России выходит за границы, которые уважают ответственные страны", – сказал один из представителей администрации.

В Кремле во вторник заявили, что любые новые санкции со стороны США в связи с делом Навального не достигнут своей цели и лишь ухудшат и без того натянутые отношения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия однозначно отреагирует на новые санкции Вашингтона в случае их введения.

«Реагировать будем однозначно. Никто не отменял одно из правил дипломатии – взаимность», – сказал Лавров во вторник на пресс-конференции в Москве.

По информации США, компании, попавшие под санкции, связаны с химическим производством и могут быть причастны к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального.