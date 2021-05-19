США ввели санкции в отношении экс-президента Албании

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Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций в отношении бывшего президента и экс-премьера Албании Сали Бериши за масштабную коррупцию.

"Сегодня я объявляю о включении в санкционный список Сали Бериши, бывшего президента Албании, бывшего премьер-министра Албании и бывшего члена парламента Албании, за его причастность к значительной коррупции", - заявил Блинкен, отметив, что санкции также введены и против членов его семьи.


Власти США обосновали свое решение тем, что Бериша, занимая должность премьер-министра Албании, участвовал в коррупционных действиях, таких как присвоение государственных средств и вмешательство в общественные процессы, в том числе использование властных полномочий для собственной выгоды и обогащения своих политических союзников и членов своей семьи.


"США продолжают поддерживать народ Албании. Госдепартамент и в дальнейшем будет использовать такие средства давления для содействия подотчетности коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире ", - говорится в заявлении Государственного секретаря США.

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