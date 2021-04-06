США вводят санкции против одной из важнейших стран НАТО

Как сообщает "Голос Америки", со ссылкой на Федеральный регистр США, санкции будут введены против четырех федеральных чиновников Турции и одного госучреждения, связанного с оборонным экспортом.

Санкции вводятся по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» за связи с оборонным сектором России.

Под ограничения попало турецкое управление по оборонной индустрии SSB, в задачи которого входят поставки военной продукции и технологий.

Санкции предполагают запрет на въезд в США, блокировку активов на их территории и запрет на финансовые операции с американцами для физических лиц, а также запрет на экспорт из США и кредиты на сумму более $10 млн для SSB.

Ограничения вступят в законную силу 7 апреля.

В тексте уведомления не упоминаются российские Зенитно-ракетные комплексы С-400, за покупку которых Вашингтон ранее грозил Анкаре санкциями.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами.

Турция является одним из старейших членов Североатлантического альянса, присоединившись к блоку 18 февраля 1952 года, через три года после подписания Североатлантического договора.