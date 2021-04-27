Ставленник партий Шора и Додона отказался от мандата судьи Конституционного суда

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Борис Лупашку, назначенный 23 апреля и даже приведенный к присяге парламентским большинством в должности судьи Конституционного суда, отказался от своей новой должности.

Об этом Лупашку уведомил парламент и Конституционный суд, направив в обе структуры свое заявление об отказе от должности.


В своем заявлении он призвал отменить решение о своем назначении.


"В связи с волнениями в обществе в результате принятия 23 апреля 2021 года Парламентом решения о назначении нижеподписавшегося судьей Конституционного суда, преследуя цель установления спокойствия в обществе", - написал в своем заявлении Лупашку.


Кроме того, он обвинил в антагонизации настроений в обществе "политиков и так называемых лидеров общественного мнения".


Борис Лупашку был утвержден 23 апреля судьей Конституционного суда в результате незаконного решения, принятого парламентским большинством, состоящим из партий Игоря Додона и Илана Шора. Это решение и решение об отставке главы КС Домники Маноле, было признано, сначала, "не имеющим правовых последствий", а затем, неконституционным.

Да!
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