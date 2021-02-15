Сторонники независимости Каталонии победили на выборах

На состоявшихся в Каталонии 14 февраля выборах, блок националистических партий, выступающих за самоопределение этой северо-восточной области Испании, по совокупности получил большинство, что позволит сформировать коалиционное правительство.

Как сообщает Deutsche Welle, возможность создать правящую коалицию получили две партии: "Левые республиканцы Каталонии" (33 мандата) и "Вместе за Каталонию" (32 мандата). И это при том, что их лидеры - соответственно Ориол Жункерас и Карлес Пучдемон не баллотировались. Первый отбывает тюремное наказание за попытку провозгласить суверенитет Каталонии в 2017 году, а второй скрывается за границей, поскольку преследуется испанской юстицией за это же деяние.

Комментируя для DW результаты выборов, профессор политологии Мадридского университета Рамон Муньос отметил, что "созданию коалиции должно предшествовать преодоление вечного соперничества" между сторонниками Жункераса и Пучдемона, а также договоренность с еще одной националистической партией – "Кандидатурой народного единства" (9 мандатов).

Если преодолеть разногласия и сформировать правительство не удастся, то Каталонию через 3 месяца ждут новые выборы.

Выборы проходили при низкой активности избирателей: проголосовало лишь 46 процентов от 5,6 млн. каталонцев. Это объясняется пандемией. Были сложности и с формированием избирательных комиссий - люди отказывались в них работать из-за опасения заразиться.