Суд Вашингтона временно отменил запрет на сотрудничество с Xiaomi

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Решение Минобороны США о внесении в "черный список" компании Xiaomi, как угрозы нацбезопасности США, признано в суде бездоказательным.

В пятницу Федеральный суд США временно приостановил действие запрета на инвестирование и сотрудничество с китайским производителем смартфонов Xiaomi, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

В январе Пентагон внес Xiaomi и еще восемь китайских компаний в черный список. По мнению американских властей, они контролируются или сотрудничают с военно-промышленным комплексом и спецслужбами КНР. Санкции предполагали запрет на любые финансовые операции со стороны граждан и компаний из США. Кроме того, американские физически и юридические лица должны были к определенному сроку продать свои доли в Xiaomi.

После этого, китайская компания обратилась в суд Вашингтона, заявив, что включение в черный список является неконституционным действием, и что власти США не предоставили никаких доказательств причастности Xiaomi к спецслужбам.

12 марта окружной судья США Рудольф Контрерас пришел к выводу, что выводы Пентагона об угрозе Xiaomi для национальных интересов страны были бездоказательными. В компании поприветствовали такое решение.

В 2019 году Минторг США внес в черный список и китайскую компанию Huawei, объявив ее угрозой для национальной безопасности. Тогдашний президент Трамп утверждал, что разведка обладает доказательствами о предоставлении корпорацией данных пользователей производимых ею гаджетов разведке КНР.

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