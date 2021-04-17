Техподдержка GGPokerok — Все контакты покер-рума

Служба поддержки в GGPokerOK

Техподдержка GG Poker доступна для всех покеристов, даже тех, что еще не прошли регистрацию на сайте. Это круглосуточный сервис, подать обращение в который можно по разным каналам связи. Саппорт дает ответы на русском языке, поэтому игроки могут разрешать свои проблемы быстро и без использования переводчика. Далее вы можете узнать, как связаться с техподдержкой GGPokerok.

Онлайн чат

Если вам необходимо срочно получить ответ на свой вопрос, обратитесь в саппорт через лайв-чат. Данный метод оптимален для разрешения стандартных проблем, которые не терпят отлагательств. Для связи с техподдержкой следуйте такому алгоритму:

Зайдите на основную страницу рума. В правой нижней части отыщите пункт «Помощь онлайн», кликните по нему. В появившемся меню выберите «Чат». Напишите свой вопрос. Через несколько минут сотрудник саппорта присоединится к беседе.

При использовании чата постарайтесь рассказать суть проблемы одним сообщением. Не пишите в чат по одному слову, дабы не запутать сотрудника и не осложнить его работу. Бывает, что нагрузка на саппорт такая высокая, что техподдержка не успевает вовремя реагировать на все запросы. Если прошло 10 минут, а специалист так и не присоединился к беседе, повторите попытку позднее либо отправьте письмо на e-mail рума.

Электронная почта

Если вы столкнулись со сложной проблемой, отправьте обращение на e-mail.

Расскажите про проблему как можно более детально, и техподдержка, когда вникнет в суть, поможет ее разрешить. Писать запрос на e-mail необходимо, если у вас появились сложности с получением подарков, идентификацией личности, авторизацией на сайте, начислением выигрышей.

Отправлять обращение нужно на электронную почту support@ggpokerok.com. Писать ответы на письма автоматической рассылки не требуется. Запросы, подаваемые через e-mail, обрабатываются техподдержкой за 1-2 суток.

Онлайн форма

Еще один способ подачи запроса в саппорт – использование онлайн формы. Перейдите в лобби рума, кликните по кнопке «Помощь» в нижней части, нажмите на электронную почту GGPokerok. Укажите свое имя, тему запроса, адрес электронной почты, напишите текст сообщения и кликните по «Отправить сообщение».

Правила общения со службой поддержки

Специфичных правил, по которым нужно общаться с саппортом, нет, и прямо влиять на скорость обработки запроса игрок не может. Однако вы можете облегчить работу саппорту, а значит, увеличить шанс успешного разрешения проблемы, соблюдая следующие рекомендации:

Если отправляете письмо на e-mail, применяйте ту электронную почту, которую использовали при создании профиля. В теме запроса кратко опишите суть возникшей проблемы. Саппорт сразу определит, с какими трудностями вы столкнулись, и перешлет обращение в соответствующий отдел. Если вам дали ответ на запрос по электронной почте, применяйте для беседы ту же ветку писем. Оставайтесь вежливым. Грубое общение не поможет разрешить проблему.

FAQ

Перед тем, как подавать запрос в техподдержку, попробуйте отыскать ответ в подразделе FAQ. В нем приведены данные, которые могут помочь разрешить многие проблемы покеристов.

Можно ли играть через браузер?

Нет, играть в руме можно только через программу для ПК и телефонов на базе Android, iOS.

Как получить бездеп?

Для получения 11 долларов требуется пройти регистрацию и верификацию. Получить их могут российские, украинские и казахстанские покеристы.

Не могу запустить программу после инсталляции – что делать?

Выполните переустановку приложения, предварительно отключив антивирусное ПО. Бывает, что антивирусы по ошибке считают файлы приложения вредоносными и перемещают их в карантин. Если отключение антивируса помогло решить проблему, внесите папку с клиентом в перечень исключений.

Как загрузить клиент, если официальная страница заблокирована?

Используйте VPN, турбо-режим Opera либо зеркало рума. Последнее представляет собой копию основной страницы, отличающуюся от нее только сетевым адресом. Узнать адрес актуальной копии можно в поисковых системах. Также можно подать соответствующий запрос в саппорт – техподдержка GGPokerok пришлет актуальные ссылки.