Техподдержка GGPokerok — Все контакты покер-рума

Служба поддержки в GGPokerOK
Техподдержка GG Poker доступна для всех покеристов, даже тех, что еще не прошли регистрацию на сайте. Это круглосуточный сервис, подать обращение в который можно по разным каналам связи. Саппорт дает ответы на русском языке, поэтому игроки могут разрешать свои проблемы быстро и без использования переводчика. Далее вы можете узнать, как связаться с техподдержкой GGPokerok.
Онлайн чат
Если вам необходимо срочно получить ответ на свой вопрос, обратитесь в саппорт через лайв-чат. Данный метод оптимален для разрешения стандартных проблем, которые не терпят отлагательств. Для связи с техподдержкой следуйте такому алгоритму:
- Зайдите на основную страницу рума.
- В правой нижней части отыщите пункт «Помощь онлайн», кликните по нему.
- В появившемся меню выберите «Чат».
- Напишите свой вопрос. Через несколько минут сотрудник саппорта присоединится к беседе.
При использовании чата постарайтесь рассказать суть проблемы одним сообщением. Не пишите в чат по одному слову, дабы не запутать сотрудника и не осложнить его работу. Бывает, что нагрузка на саппорт такая высокая, что техподдержка не успевает вовремя реагировать на все запросы. Если прошло 10 минут, а специалист так и не присоединился к беседе, повторите попытку позднее либо отправьте письмо на e-mail рума.
Электронная почта
Если вы столкнулись со сложной проблемой, отправьте обращение на e-mail.
Расскажите про проблему как можно более детально, и техподдержка, когда вникнет в суть, поможет ее разрешить. Писать запрос на e-mail необходимо, если у вас появились сложности с получением подарков, идентификацией личности, авторизацией на сайте, начислением выигрышей.
Отправлять обращение нужно на электронную почту support@ggpokerok.com. Писать ответы на письма автоматической рассылки не требуется. Запросы, подаваемые через e-mail, обрабатываются техподдержкой за 1-2 суток.
Онлайн форма
Еще один способ подачи запроса в саппорт – использование онлайн формы. Перейдите в лобби рума, кликните по кнопке «Помощь» в нижней части, нажмите на электронную почту GGPokerok. Укажите свое имя, тему запроса, адрес электронной почты, напишите текст сообщения и кликните по «Отправить сообщение».
Правила общения со службой поддержки
Специфичных правил, по которым нужно общаться с саппортом, нет, и прямо влиять на скорость обработки запроса игрок не может. Однако вы можете облегчить работу саппорту, а значит, увеличить шанс успешного разрешения проблемы, соблюдая следующие рекомендации:
- Если отправляете письмо на e-mail, применяйте ту электронную почту, которую использовали при создании профиля.
- В теме запроса кратко опишите суть возникшей проблемы. Саппорт сразу определит, с какими трудностями вы столкнулись, и перешлет обращение в соответствующий отдел.
- Если вам дали ответ на запрос по электронной почте, применяйте для беседы ту же ветку писем.
- Оставайтесь вежливым. Грубое общение не поможет разрешить проблему.
FAQ
Перед тем, как подавать запрос в техподдержку, попробуйте отыскать ответ в подразделе FAQ. В нем приведены данные, которые могут помочь разрешить многие проблемы покеристов.
Можно ли играть через браузер?
Нет, играть в руме можно только через программу для ПК и телефонов на базе Android, iOS.
Как получить бездеп?
Для получения 11 долларов требуется пройти регистрацию и верификацию. Получить их могут российские, украинские и казахстанские покеристы.
Не могу запустить программу после инсталляции – что делать?
Выполните переустановку приложения, предварительно отключив антивирусное ПО. Бывает, что антивирусы по ошибке считают файлы приложения вредоносными и перемещают их в карантин. Если отключение антивируса помогло решить проблему, внесите папку с клиентом в перечень исключений.
Как загрузить клиент, если официальная страница заблокирована?
Используйте VPN, турбо-режим Opera либо зеркало рума. Последнее представляет собой копию основной страницы, отличающуюся от нее только сетевым адресом. Узнать адрес актуальной копии можно в поисковых системах. Также можно подать соответствующий запрос в саппорт – техподдержка GGPokerok пришлет актуальные ссылки.
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