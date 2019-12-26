Ткачук: Додон и Санду приняли взятку от Плахотнюка

Об этом заявил член исполкома учрежденной партии Гражданский конгресс Марк Ткачук в интервью одному из кишиневских изданий, комментируя намерение занимающего должность президента Игоря Додона сохранить "реформу" Плахотнюка.

Ткачук отметил, что порочность предпринятого 4 марта 2016 года шага состоит в том, что "Конституция была изменена судьями конституционного суда, а не по закону, то есть не конституционным большинством депутатов в Парламенте, не на референдуме". "В этом смысле, в марте 2016 года случился конституционный переворот. Тягчайшее преступление. Но Додон не желает покончить с этим криминальным наследием. Он не желает узаконить – пусть прямое, пусть кривое, но юридически корректное избрание президента", - заявил Ткачук, уточнив, что для этого у Додона достаточно голосов в парламенте.

Марк Ткачук предупредил, что в результате этого бездействия и сохранения статус-кво с незаконно избранным президентом "рано или поздно все решения так называемого президента будут признаны не действительными". "На мой взгляд, это крайне опасная ситуация. Удручает, что эту опасность недооценивают. Рано или поздно эта бомба бабахнет. Не под Додоном, а под нашей государственностью", - добавил Ткачук.

Ранее уже сообщалось, что собравшись 17 декабря на свой Республиканский совет, контролируемая Игорем Додоном ПСРМ объявила "спекуляциями" законные призывы о восстановлении Конституции, нарушенной Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка 4 марта 2016 г. под видом "возврата прежней нормы по избранию президента".

"Мы решительно отвергаем любые спекуляции по поводу возможного перенесения этих выборов в Парламент", - говорится по этому поводу в Декларации республиканского совета контролируемой Додоном Партии социалистов.

Кроме того, его партия дала понять, что на предстоящих выборах опять выдвинет именно Додона. "Мы полностью доверяем Президенту страны Игорю Додону и рассматриваем его как наиболее подходящую кандидатуру на пост президента на выборах 2020 года", - отмечается в документе.

Позже, и сам Додон неоднократно публично высказывался о недопустимости изменения незаконно введенной процедуры.

4 марта 2016 года судьи Конституционного суда совершили конституционный переворот, незаконно изменив Конституцию по части избрания президента. Тогда, чтобы погасить требования оппозиционных партий, выступавших на улицах за всенародное избрание президента, структуры Плахотнюка прибегли к незаконному изменению Конституции в суде, отменив конституционную реформу 2000 года. В то же время, контролируемый Плахотнюком Суд изменил и возрастной ценз кандидата, чтобы обеспечить победу Додона на выборах.

Согласно Конституции, Основной закон может быть изменен лишь в парламенте или в результате конституционного референдума.