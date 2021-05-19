Торговцы автомобильным топливом проигнорировали сигнал Майи Санду

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Спустя всего лишь две недели после того, как был промульгированы поправки в закон о рынке нефтепродуктов, якобы ограничивающие цены на нефтепродукты, в среду цены на топливо вновь серьезно выросли.

Одна из крупнейших сетей АЗС - Petrom Moldova - повысила цены на дизельное топливо более чем на 50 банов за литр, а на самую популярную марку бензина – EURO 95, почти на 50 банов за литр.


За последние полгода, действия владельцев АЗС вызвали широкий негативный резонанс в обществе. В результате, в парламенте были приняты поправки в профильный закон, определяющие ограничения цен на рынке. Эти действия властей, однако, не стали препятствием для нефтетрейдеров.


Промульгировав, 5 мая, эти поправки в Закон о рынке нефтепродуктов, президент Майя Санду написала в соцсетях, что этот закон «слабый и содержит противоречивые положения», заподозрив «некоторых депутатов» в преднамеренных действиях по ухудшению закона.


Тогда же, Санду сообщила, что она решила подписать закон, чтобы дать понять нефтяным компаниям, что государство не будет закрывать глаза на неоправданный рост цен на топливо.

Да!
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