Товары для робототехники: от Arduino до беспроводных датчиков

Будущее – за роботами, они уже делают операции, разгружают багажи в аэропортах, продают товары вместо продавцов и решают тысячи других задач. Каждый человек может заниматься робототехникой, благо все необходимые компоненты для сборки собственных устройств есть в продаже.

Беспроводные датчики для робототехники

Датчики играют очень важную роль в робототехнике. С помощью специальных устройств роботы «видят» и «воспринимают» окружающее пространство, связываются с оператором. Это широкий сегмент решений для разных задач, например, модуль Bluetooth HC-06 используют для подключения устройств к Arduino.

Благодаря беспроводной связи вы сможете управлять роботом дистанционно – через смартфон или планшет, отдавая команды. При прямой видимости дальность связи составляет 30 м. Другие характеристики модуля Bluetooth HC-06 смотрите на сайте https://www.robostore.com.ua/, реализующего товары для робототехники.

Другие виды модулей и датчиков для Arduino

В разработке роботов применяют широкий спектр модулей, например:

беспроводные адаптеры Wi-Fi;

модули GPS приемника;

допплеровские датчики движения;

модули сотовой связи GSM и др.

Знакомьтесь с выбором беспроводных датчиков по ссылке https://www.robostore.com.ua/, здесь представлен широкий ассортимент решений для робототехники с подробным описанием.

Еще раз подчеркнем, что модули решают разные задачи, простой пример – определение движения объектов и препятствий. С этой функцией роботам помогают справляться датчики движения.

Робототехника для любителей и профессионалов

Разработка систем и механизмов, способных автоматически выполнять те или иные действия, увлекает разных людей. Кто-то занимается этим на любительском или высоком уровне, самостоятельно собирая роботов, другие работают над крупными проектами в серьезных компаниях и корпорациях.

В робототехнике широко применяются платы Arduino с процессором, памятью и контактами для подключения разных устройств. Платы очень просты в понимании принципов работы, к тому же действительно функциональны и удобны, поэтому успешно используются в разных сферах.

Наборы для детей

Робототехникой увлекаются многие дети, занимаясь на специальных кружках. Это перспективное направление, поэтому интерес подрастающего поколения объясним. Для занятий используются специальные наборы Arduino, с помощью которых дети изучают азы конструирования роботов.

Что можно собирать (на примере набора RoboStart):

системы умного освещения;

умный шлагбаум;

системы дистанционного управления каким-либо устройством;

простые приложения для смартфонов и пр.

Есть и более серьезные комплекты с большим количеством компонентов – кнопок, ИК-приемников, датчиков, резисторов и пр. Разнообразие составляющих деталей позволяет собирать простые квадрокоптеры, 3D-принтеры, станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и др.

Профессионалы тоже могут найти в специализированном магазине интересующие товары для робототехники, в режиме онлайн оформляя покупку и заказывая доставку продукции.