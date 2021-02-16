Транспортники готовы к протестам из-за новых ограничений

Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта распространила открытое письмо, в котором требует пересмотреть принятое 15 февраля решение Национальной чрезвычайной комиссии в области общественного здравоохранения об ограничении количества пассажиров на 50% от вместимости транспортного средства.

Они напоминают, что согласно статистическим данным, в 2020 году поток пассажиров сократился вдвое по сравнению с 2019 годом. "Эти цифры, по сути, показывают, что перевозчики находятся на грани банкротства. Из-за последствий Чрезвычайного положения и эпидемиологической ситуации не удалось восстановить более 15% регулярных национальных рейсов и более 70% международных рейсов. Пандемия привела к увольнению более 1000 сотрудников в сфере автомобильного транспорта, а нехватка водителей была еще до пандемии", - отмечается в документе.

Транспортники считают, что молдавские власти "оторваны от повседневной жизни в Молдове и не хотят замечать, что принятые ими документы не содержат решений, а создают новые проблемы".

"Ограничения для общественного транспорта могут иметь смысл, когда людям, едущим на работу / с работы, предлагается устойчивая и доступная альтернатива и, де-факто, этой альтернативой стала незаконная перевозка людей, получившая широкое распространение во время пандемии", - считают работники транспортных компаний.

Они полагают, что последнее решение Национальной чрезвычайной комиссии ставит под угрозу существование отрасли пассажирских автомобильных перевозок и может остановить деятельность на многих регулярных маршрутах, которые не смогут возобновить свою работу после отмены ограничений.

В принятом 15 февраля постановлении Национальной чрезвычайной комиссии определяются ограничения на перевозку пассажиров на ж/д и автотранспорте до 50% вместимости транспортного средства.