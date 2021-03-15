Центр принятия антикризисных решений перешел в парламент

Как сообщает пресс-служба парламента, новое совещание у председателя парламента состоялось в понедельник вечером.

"Были определены меры, которые необходимо немедленно принять, чтобы остановить негативную тенденцию к пандемии, в контексте головокружительного роста числа инфицированных людей и смертей. Эти меры будут предложены на следующем заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, была изучена возможность обеспечения медицинской системы страны антикоронавирусными вакцинами в объеме, необходимом для запуска процесса массовой иммунизации.

Ранее уже сообщалось, что утром в понедельник на состоявшемся совещании председателя парламента с врио премьер-министра, в противовес рекомендациям президента Майи Санду об установлении жесткого локдауна, в парламенте рассматривается введение чрезвычайных мер без установления локдауна.

13 марта Майяя Санду провела заседание возглавляемого ею Высшего совета безопасности, на котором порекомендовала Правительству в течение 3 дней ввести режим Чрезвычайного положения, а также предложить более жесткие меры для ограничения распространения вируса.

Кроме того, она потребовала ускорить вакцинацию и перейти ко второму этапу вакцинации, чтобы доступ к вакцине получили и другие категории, кроме медработников.

Несмотря на заявленную срочность рекомендаций, они были переданы в правительство лишь к вечеру 15 марта.

Согласно действующему законодательству, режим Чрезвычайного положения устанавливается парламентом по запросу правительства.