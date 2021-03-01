Турция объявила о своей программе по высадке на Луну

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В 2023 году Турция намерена отправить на Луну беспилотный аппарат, а для этого уже разработана ракета с гибридными двигателями.

Об этом заявил турецкий министр промышленности и технологии Мустафа Варанк после изучения разработок компании Delta V Space Technologies Inc.


Как сообщает Deutsche Welle, Анкара рассчитывает выстроить миссию на Луну в два этапа, в 2023 и 2028 годах. По словам министра, на первом этапе беспилотный аппарат должен опуститься на поверхность спутника Земли.

Первый запуск на околоземную орбиту пройдет при сотрудничестве с международными компаниями, добавил Варанк.


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 февраля обнародовал национальную космическую программу. Среди прочего, Турция намерена создать собственный космодром, отправить своего гражданина в космос, а также запускать новые спутники для гражданских и военных нужд.

Да!
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