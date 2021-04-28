Турция закупит 50 миллионов доз российской вакцины Спутник-V

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Поставки вакцины начнутся уже в мае, а на территории Турции будет налажено производство вакцины "Спутник-V".

Как сообщает РБК со ссылкой на турецкий телеканал NTV, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил, что Турция подписала соглашение о поставке 50 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Поставки ожидаются в течение полугода, после того, как первая партия вакцины поступит в Турцию уже в мае.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране подтверждено 4,7 млн случаев заболевания COVID-19, Турция занимает шестое место в мире по этому показателю. Из-за роста числа зараженных коронавирусом президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил полный локдаун с 29 апреля по 17 мая.


Население Турции составляет 82 миллиона человек.

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