Турция закупит 50 миллионов доз российской вакцины Спутник-V

Как сообщает РБК со ссылкой на турецкий телеканал NTV, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил, что Турция подписала соглашение о поставке 50 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».



Поставки ожидаются в течение полугода, после того, как первая партия вакцины поступит в Турцию уже в мае.



По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране подтверждено 4,7 млн случаев заболевания COVID-19, Турция занимает шестое место в мире по этому показателю. Из-за роста числа зараженных коронавирусом президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил полный локдаун с 29 апреля по 17 мая.

Население Турции составляет 82 миллиона человек.