Тысячи людей стоят в очереди за вакциной. Большинство выбирают Phizer

Государственный университет медицины и фармакологии им. Н. Тестемицану организовал трехдневный марафон по вакцинации всех желающих вакцинами Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm.

Наибольшей популярностью пользуется вакцина Pfizer. Привезенные в 8 утра 1000 доз разошлись уже к 15 часам. Власти были вынуждены довезти еще 750 доз этой вакцины.

Как сообщает пресс-служба Университета, с 8.00 до 15.00 были провакцинированы 1140 человек. Из них, 950 вакциной Pfizer. 155 выбрали AstraZeneca и 35 – Sinopharm.

Вторая доза вакцин будет введена 11-13 июня тем, кто выбрал Pfizer и Sinopharm, а 16-18 июля – в случае вакцины AstraZeneca.

На вакцинацию принимают всех желающих, при наличии удостоверения личности, без предварительной записи

Пункты вакцинации открыты в Медгородке, в здании Университетского социо-культурного комплекса по адресу ул. Н.Тестемицану, 27 и Н.Тестемицану, 25. Марафон завершится в воскресенье, 23 мая, в 21:00. Пункты вакцинации на время марафона будут открыты круглосуточно.