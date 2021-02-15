Тюремное руководство стало организатором преступлений

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Заместитель директора Национальной администрации пенитенциарных учреждений Сергей Демченко был задержан по подозрению в причастности к мошеннической схеме по краже денег с банковских карточек.

Ранее по обвинению в причастности к этой же мошеннической схеме был арестован начальник Бранештской тюрьмы, полковник юстиции Виорел Перчун.


Задержания начались после того, как 10 февраля прокуратура и спецподразделение полиции Fulger провели серию обысков в Кишиневе, а также в пенитенциаре № 18 в Бранештах. В результате были задержано 12 человек, в том числе начальник тюрьмы Перчун. Все они подозреваются в совершении серии афер путем хищения финансовых средств с банковских карт граждан.


Уже известно, что преступная группа действовала в Бранештской тюрьме. Там было установлено специальное оборудование. С его помощью стало возможным похищение с банковских карт около 5 миллионов леев.


Министерство юстиции, в чьем подчинении находится Национальная администрация пенитенциарных учреждений, пока никак не отреагировало в связи с причастностью своих руководителей к организации преступных схем.

Да!
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