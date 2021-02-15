Тюремное руководство стало организатором преступлений

Ранее по обвинению в причастности к этой же мошеннической схеме был арестован начальник Бранештской тюрьмы, полковник юстиции Виорел Перчун.

Задержания начались после того, как 10 февраля прокуратура и спецподразделение полиции Fulger провели серию обысков в Кишиневе, а также в пенитенциаре № 18 в Бранештах. В результате были задержано 12 человек, в том числе начальник тюрьмы Перчун. Все они подозреваются в совершении серии афер путем хищения финансовых средств с банковских карт граждан.

Уже известно, что преступная группа действовала в Бранештской тюрьме. Там было установлено специальное оборудование. С его помощью стало возможным похищение с банковских карт около 5 миллионов леев.

Министерство юстиции, в чьем подчинении находится Национальная администрация пенитенциарных учреждений, пока никак не отреагировало в связи с причастностью своих руководителей к организации преступных схем.