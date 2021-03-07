Тюремный начальник работал с ущербом для собственного здоровья

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Зам.директора Национальной администрации пенитенциарных учреждений Сергей Демченко узнал о своем тяжелом состоянии здоровья только после ареста за совершенное преступление.

Накануне, находящийся под арестом Демченко был переведен из СИЗО и тюремной больницы под домашний арест.


Как сообщил журналистам его адвокат, мера пресечения для совершившего преступление тюремного начальника была изменена "из-за состояния здоровья".


Адвокат не сообщил о каком именно заболевании узнал его подзащитный, столько лет работавший в руководстве пенитенциарной системы. Также, неизвестно, как декларируемая болезнь Демченко не могла быть выявлена в ходе обязательных ежегодных медосмотров, которые проходят в Администрации тюрем.


Демченко обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями в интересах преступной группировки "Макена". Он был арестован на 30 суток и помещен в СИЗО. После этого, Демченко перевели в тюремную больницу Прункул.


Чиновнику грозит тюремное заключение сроком до 8 лет.

Да!
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