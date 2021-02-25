У лидера Демпартии может быть конфисковано имущество

После проверки имущества и доходов Дьякова и его семьи, Национальный орган по неподкупности проверил имущество была обнаружена разница в 600 тысяч леев.

Как сообщается в пресс-релизе учреждения, НОН обратился в суд с требованием о конфискации необоснованно приобретенного имущества. Кроме того, затребовано лишение Дьякова мандата депутата и запрет занимать публичные должности сроком на 3 года.

Решение было принято по итогам сравнения деклараций о доходах депутата за период 2014-2019 г.г.