У лидера Демпартии может быть конфисковано имущество

0
1093
7

Почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков может остаться без части имущества в связи с тем, что он не смог объяснить его происхождение.

После проверки имущества и доходов Дьякова и его семьи, Национальный орган по неподкупности проверил имущество была обнаружена разница в 600 тысяч леев.


Как сообщается в пресс-релизе учреждения, НОН обратился в суд с требованием о конфискации необоснованно приобретенного имущества. Кроме того, затребовано лишение Дьякова мандата депутата и запрет занимать публичные должности сроком на 3 года.


Решение было принято по итогам сравнения деклараций о доходах депутата за период 2014-2019 г.г.

Да!
Скопироватьhttps://omg.md/p/40934

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined