У здания Конституционного суда собрались противники решения правящей коалиции

Протестующие начали собираться сразу после того, как депутаты коалиции, контролируемой Игорем Додоно и Иланом Шором, приняли несколько решений, в том числе решение об отзыве Домники Манолес должности главы КС. Эти решения были приняты в связи с вынесенным постановлением Суда о роспуске парламента.

Среди протестующих были лидеры парламентских партий: PAS, Платформы DA, а также непарламентской "Нашей партии".

23 апреля парламентское большинство назначило прокурора Бориса Лупашку на должность судьи Конституционного суда. За его назначение проголосовало 56 депутатов. Бориса Лупашку даже спешно привели к присяге.

В этот же день, коалиция приняла Декларацию об узурпации власти тремя судьями Конституционного суда, которые проголосовали за роспуск парламента.

Позже, эта же коалиция проголосовала за частичную отмену результатов конкурса на занятие постов судей в Конституционном суде в 2019 году, отправив в отставку председателя Конституционного суда Домнику Маноле.

Решения правящего большинства были осуждены главой Делегации ЕС в Молдове Петером Михалко и послом США Дереком Хоганом.

Примечательно, что несмотря на многочисленные заявления лидеров партии PAS об отсутствии правовых последствий принятых 23 апреля решений, юрист этой партии Серджиу Литвиненко опротестовал в Конституционном суде указанные решения.