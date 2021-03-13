Удобный видеоредактор InVideo с большим функционалом в бесплатной версии

Благодаря возможностям современных программ такой вид деятельности, направленный на реализацию собственных творческих замыслов или развитие бизнеса, стал доступен всем желающим. Воплотить задуманное в реальность поможет видеоредактор InVideo, которым можно пользоваться онлайн.

Особенности удобного и понятного виртуального видеоредактора

Многих пользователей InVideo привлекает возможностью создания роликов из фото (получается интересное слайд-шоу). Готовое видео может стать возможностью проявить индивидуальные творческие наработки и показать их в социальных сетях, а также способно стать эффективным маркетинговым инструментом, позволяющим успешно продвигать и развивать бизнес.

Основные функции

Как работает бесплатный видеоредактор? Его основные функции позволяют:

добавлять к видеоролику переходы, всевозможные шаблоны, стикеры, эффекты;

выполнять настройки формата видео с учетом места дальнейшего его размещения (в социальной сети или на видеохостинге);

составлять к видео пояснения и надписи (можно выбирать размер текста и шрифт);

озвучивать ролики при помощи индивидуальных аудиофайлов (также можно использовать треки, хранящиеся в библиотеке программы);

генерировать текст на разных языках в устную речь (мужскую или женскую).

Важное преимущество видеоредактора, обеспечивающее ему популярность, заключается в бесплатной доступности основного функционала. Но при желании можно купить и платное предложение, возможности которого расширены.

Почему InVideo

Убедиться в том, что InVideo станет лучшим выбором для создания видеороликов, можно путем ознакомления с перечнем основных его преимуществ:

доступность большого выбора шаблонов;

поддержка разных форматов;

интуитивно понятый, удобный для пользователей интерфейс;

внушительная музыкальная библиотека.

Еще один важный аргумент в пользу использования видеоредактора – возможность создания с его помощью анимационных роликов с плавными переходами между слайдами, а также спецэффектов и заголовков.

Чтобы начать работать в видеоредакторе и воспользоваться доступным функционалом, предварительно необходимо пройти регистрацию на сайте InVideo. Получить доступ к сервису можно с любого мобильного устройства или компьютера.