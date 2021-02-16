Указ о выдвижении Натальи Гаврилицэ на должность премьер-министра остался в силе до 23 февраля

Конституционный суд вынес 16 февраля постановление, которым отклонил запрос депутатов Партии социалистов об аннулировании указа президента Майи Санду по выдвижению Натальи Гаврилицэ на должность премьер-министра.

В то же время, это еще не окончательное решение Конституционного суда по вопросу о выдвижении премьер-министра.

По существу запроса слушания пройдут лишь 23 февраля, а до этого заседания парламент не сможет принимать решение по утверждению кандидатуры премьер-министра.