Указ о выдвижении Натальи Гаврилицэ на должность премьер-министра остался в силе до 23 февраля

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Решение президента Майи Санду проигнорировать выдвижение парламентским большинством Додона-Шора кандидатуры Марианны Дурлештяну признано конституционным.

Конституционный суд вынес 16 февраля постановление, которым отклонил запрос депутатов Партии социалистов об аннулировании указа президента Майи Санду по выдвижению Натальи Гаврилицэ на должность премьер-министра.


В то же время, это еще не окончательное решение Конституционного суда по вопросу о выдвижении премьер-министра.


По существу запроса слушания пройдут лишь 23 февраля, а до этого заседания парламент не сможет принимать решение по утверждению кандидатуры премьер-министра.

Да!
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