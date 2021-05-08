Украина более чем в 6 раз снизила поставки электроэнергии в Молдову

Поставки украинской электроэнергии в Молдову сократились на 109,4 млн кВт-ч, что повлекло рост производства электроэнергии на находящейся в Приднестровье Молдавской ГРЭС.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные украинской Национальной энергетической компании "Укрэнерго", за первые 4 месяца текущего года экспорт электроэнергии сократился на 109,384 млн кВт-ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если за первые четыре месяца 2020 года Украина экспортировала в Молдову 130,252 млн кВт-ч, то за этот же период 2021 года в Молдову было поставлено всего лишь 20,868 млн кВт-ч, то есть в 6,2 раза меньше прошлогоднего показателя.

В то же время, за первый квартал 2021 года увеличилась выработка электроэнергии на находящейся в Приднестровье Молдавской ГРЭС.

Согласно данным Молдавской ГРЭС, рост составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как указано на официальном сайте МГРЭС, "повышение выработки связано с увеличением поставок электроэнергии на внутренний рынок, в том числе за счёт увеличения потребления электроэнергии ОАО «Молдавский металлургический завод", а также на экспорт в Молдову".

Известно, что МолдГРЭС вырабатывает электроэнергию за счет природного газа, оплачивая его по заниженным тарифам, перекладывая разницу на долг АО "Молдовагаз" (100 % дочерняя компания "Газпрома") перед "Газпромом". Несмотря на это, ГРЭС продает электроэнергию на Правобережную Молдову по ценам выше мировых.