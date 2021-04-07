Украина договорилась о поставке в страну 10 миллионов доз вакцины Pfizer

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Как отмечает издание LIGA, непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата в Украину занимался глава ОП Андрей Ермак.

"Выражаем благодарность доктору Альберту Бурле (главный исполнительный директор Pfizer, – ред.) и его коллегам за поддержку украинского народа в это трудное время", – отметил Ермак.

Он добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ожидается, что первые партии вакцины будут поставлены в Украину в ближайшие месяцы, а все 10 млн доз – в течение 2021 года.

Ранее уже сообщалось, что власти Украины намерены до конца 2021 года вакцинировать большинство взрослого населения.