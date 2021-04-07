Украина договорилась о поставке в страну 10 миллионов доз вакцины Pfizer

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10 миллионов доз вакцины Pfizer будут поставлены в Украину в течение текущего года в рамках договора с американской фармацевтической корпорацией Pfizer.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского.


Как отмечает издание LIGA, непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата в Украину занимался глава ОП Андрей Ермак.


"Выражаем благодарность доктору Альберту Бурле (главный исполнительный директор Pfizer, – ред.) и его коллегам за поддержку украинского народа в это трудное время", – отметил Ермак.


Он добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.


По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ожидается, что первые партии вакцины будут поставлены в Украину в ближайшие месяцы, а все 10 млн доз – в течение 2021 года.


Ранее уже сообщалось, что власти Украины намерены до конца 2021 года вакцинировать большинство взрослого населения.

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