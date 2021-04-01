Украина готова уничтожить водно-болотные угодья Нижнего Днестра

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Под предлогом "обхода территории Молдовы", украинские власти намерены построить в Одесской области воздушную ЛЭП "ПЛ 330 кв Новоодеська-Арциз".

Официальная цель проекта – "стопроцентное обеспечение энергонезависимости украинского Придунавья".


Как сообщает региональное издание "Топор", об этом шла речь на заседании коллегии Одесской Облгосадминистрации в ходе обсуждения реализации региональной программы социально-экономического и культурного развития Одесской области на 2021 год.


Воздушную линию "Новоодеська-Арциз" планируют построить в течение 3-х лет. Стоимость проекта – 3 млрд грн.


Протяженность ЛЭП составит 104 км, в том числе 20 км на участке перехода через заболоченную местность Днестровского лимана. Реализовывать проект планируют параллельно со строительством дороги в обход территории Молдовы вблизи с.Паланка.

Да!
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