Украина может стать ядерной державой

Как сообщает издание "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

"По нашим данным, почти 90 000 (российских. - Ред.) военных, а также их вооруженные системы были стянуты к границе и в район оккупированного Крыма и Донбасса. Это развертывание - не просто игра мускулами... Мы имеем дело с самым крупным перемещением войск в России со времени Второй мировой войны", - заявил посол Украины.

Он подчеркнул, что чтобы защитить себя, Украина нуждается не только в солидарности Запада, но и в самых современных системах вооружения.

"Нам нужны не только хорошие слова. Нам нужна военная поддержка... Нам нужны современные системы вооружения, чтобы укрепить нашу обороноспособность", - заявил украинский дипломат.

Мельник также настоял, что Украина должна немедленно стать членом НАТО, чтобы защититься от российской агрессии. Иначе Киеву придется вернуть на повестку дня вопрос ядерного статуса.

"У Украины нет другого выбора: либо мы являемся частью союза такого как НАТО и вносим свой вклад, чтобы эта Европа стала сильнее, или тогда у нас остается единственная опция - вооружаться самим, и возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как иначе мы можем гарантировать нашу оборону?" - резюмировал дипломат.

Украина была ядерной державой до 5 декабря 1994 года, когда в Будапеште президенты Украины, России, США и премьер-министр Соединенного Королевства подписали меморандум о заверении безопасности Украине. По Будапештскому меморандуму, под международные гарантии безопасности, Украина ликвидировала 176 межконтинентальных баллистических ракет, 44 тяжелых бомбардировщика, оснащенных более чем тысячей ядерных крылатых ракет большой дальности, а также 1240 боеголовок.