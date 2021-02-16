Украина направит Молдове призыв осудить российскую оккупацию Крыма

Принятое 16 февраля постановление будет направлено в ООН, Европарламент, в парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, ОЧЭС, в правительства и парламенты государств мира.

В Обращении призывается осудить оккупацию Крыма, нарушения прав и свобод человека на временно оккупированных территориях, а также высказаться об освобождении политзаключенных - граждан Украины.

Кроме того, украинский парламент призывает:

"- осудить действия Российской Федерации, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины, как противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права;

- усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы;

- продолжать политику непризнания попытки аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь;

- консолидировать международное взаимодействие с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в рамках украинской политико-дипломатической инициативы "Крымская платформа";

- противодействовать милитаризации Крымского полуострова, которая создает растущие оборонные и гибридные угрозы для более широкой региональной безопасности: Восточной и Юго-Восточной Европы, Азово-Черноморского региона, Средиземного моря и Ближнего Востока".

В парламенте Молдовы большинство принадлежит Партии социалистов, лидер которых Игорь Додон заявил о принадлежности Крыма России.

Крым был аннексирован Россией по результатам референдума в 2014 году. Он был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Из-за аннексии полуострова США и Евросоюз ввели в отношении России санкции. Россия считает присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".