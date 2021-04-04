Украина планирует привить большинство взрослых до конца года

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил создание Национального плана вакцинации против COVID-19.

Зеленский ввел своим указом в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля, в соответствии с которым необходимо до конца года планируется привить большинство взрослого населения Украины.


Как сообщается на сайте президента Украины, правительство в семидневный срок должно обеспечить разработку и утверждение национального плана вакцинации против COVID-19 "с учетом международного опыта".


Власти соседней страны должны установить минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определить источники и сроки поставки вакцин для профилактики коронавирусной болезни, а также лиц, ответственных за реализацию плана.


Конечная цель плана – охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021-го для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.


Согласно официальным данным, более чем за месяц в Украине прошли вакцинацию всего 286 645 человек.


Сейчас в Украине прививают вакциной Covishield (Oxford-AstraZeneca), а поступившую вакцину от китайской компании Sinovac смогут использовать после прохождения ней лабораторного контроля.


В Украине проживают более 41,5 миллиона человек.

Да!
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