Украина планирует привить большинство взрослых до конца года

Зеленский ввел своим указом в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля, в соответствии с которым необходимо до конца года планируется привить большинство взрослого населения Украины.

Как сообщается на сайте президента Украины, правительство в семидневный срок должно обеспечить разработку и утверждение национального плана вакцинации против COVID-19 "с учетом международного опыта".

Власти соседней страны должны установить минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определить источники и сроки поставки вакцин для профилактики коронавирусной болезни, а также лиц, ответственных за реализацию плана.

Конечная цель плана – охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021-го для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.

Согласно официальным данным, более чем за месяц в Украине прошли вакцинацию всего 286 645 человек.

Сейчас в Украине прививают вакциной Covishield (Oxford-AstraZeneca), а поступившую вакцину от китайской компании Sinovac смогут использовать после прохождения ней лабораторного контроля.

В Украине проживают более 41,5 миллиона человек.