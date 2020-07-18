Украина внесла Молдову в "красную зону" опасности заражения коронавирусом

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Правительство Украины опубликовало новый список стран, внесенных в "красную" и "зеленую" зоны по распространению коронавирусной инфекции.

Новый список был составлен в соответствии с изменениями в части критериев разделения, введенных правительством. В частности, власти Украины увеличили показатель для распределения стран в "красную" или "зеленую" зоны с 40 до 55 активных больных COVID-19 на 100 000 населения


Согласно утвержденному правительству Украины списку, Молдова находится среди самых опасных с эпидемиологической точки зрения стран.


Отмечается, что в Молдове зарегистрировано 142,6 активных больных на 100 тысяч населения.


По уровню заражения, Молдова сравнивается с Россией, Гватемалой, Португалией и Казахстаном.


К странам "зеленой зоны", по возвращении из которых не надо проходить самоизоляцию, относятся Болгария, Албания, Румыния, Чехия, Польша, Греция, Италия, Китай.

Да!
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