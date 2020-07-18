Новый список был составлен в соответствии с изменениями в части критериев разделения, введенных правительством. В частности, власти Украины увеличили показатель для распределения стран в "красную" или "зеленую" зоны с 40 до 55 активных больных COVID-19 на 100 000 населения

Согласно утвержденному правительству Украины списку, Молдова находится среди самых опасных с эпидемиологической точки зрения стран.

Отмечается, что в Молдове зарегистрировано 142,6 активных больных на 100 тысяч населения.

По уровню заражения, Молдова сравнивается с Россией, Гватемалой, Португалией и Казахстаном.

К странам "зеленой зоны", по возвращении из которых не надо проходить самоизоляцию, относятся Болгария, Албания, Румыния, Чехия, Польша, Греция, Италия, Китай.