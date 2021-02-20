Украина ввела санкции против родственника Путина

Как сообщил пресс-секретарь СНБО Украины, введенные на три года санкции наложены после того, как стало известно, что Служба безопасности Украины ведет уголовное дело СБУ по статье о финансировании терроризма. Соответственно, и санкции введены за финансирование терроризма.

Вместе с Медведчуком, который является кумом Путина, под санкции попали 19 юридических и восемь физических лиц, в том числе пяти самолетов, на которых вопреки законодательству Украины осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

"Санкции вводятся на все имущество, которое есть в подчинении Медведчука", – сказал на брифинге секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Кроме того СНБО принял решение о принятии неотложных мер для национализации части нефтепродуктопроводов длиной 1433 км, которые проходят через территорию Украины и имеют отношение к Виктору Медведчуку. Эти нефтепродуктопроводы, как отметили в пресс-службе ОП, оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины.

Введенные в отношении Медведчука и других аффилированных ему лиц предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальные воды Украины и ее порты.

Кроме того, известно, что 5 россиян, против которых Украина ввела санкции, являются менеджерами активов семьи Медведчука.