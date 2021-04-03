Украина ввела санкции в отношении Россотрудничества

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Санкции были введены решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля.

Как сообщает издание Liga, санкции против Россотрудничества был введены в рамках ограничений "топ-10 контрабандистов".


Решение было принято после того, как в марте филиал Россотрудничества – Российский центр науки и культуры в Киеве назвал Тараса Шевченко "российско-украинским поэтом".


Россотрудничество является федеральный орган исполнительной власти России для оказания госуслуг и управления госимуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений Российской Федерации с иностранными государствами.


В пресс-службе Россотрудничества сообщается, что пока не получали уведомлений о санкциях от Киева, но назвали действия Украины ожидаемыми.

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