Украина ввела санкции в отношении Россотрудничества

Как сообщает издание Liga, санкции против Россотрудничества был введены в рамках ограничений "топ-10 контрабандистов".

Решение было принято после того, как в марте филиал Россотрудничества – Российский центр науки и культуры в Киеве назвал Тараса Шевченко "российско-украинским поэтом".

Россотрудничество является федеральный орган исполнительной власти России для оказания госуслуг и управления госимуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений Российской Федерации с иностранными государствами.

В пресс-службе Россотрудничества сообщается, что пока не получали уведомлений о санкциях от Киева, но назвали действия Украины ожидаемыми.