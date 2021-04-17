Украина высылает российского дипломата в ответ на выдворение своего консула из России

МИД Украины принял такое решение в ответ на высылку украинского консула из России.

Как сообщается в Заявлении украинского МИД, Украина высказывает решительный протест против неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и выданного ему предписания покинуть территорию России до 21 апреля.

В МИД полностью отвергают выдвинутые консулу обвинения.

По мнению Украины, действия России грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях от 1963 года и в очередной раз подтверждают выбранный Россией курс на дальнейшее обострение отношений с Украиной.

Ранее, ФСБ России сообщила о задержании украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка "при получении закрытой информации от россиянина".

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 16 апреля 2021 года в г. Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул Генерального консульства Украины в г. Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", - говорится в пресс-релизе ФСБ.

Российская спецслужба уточняет, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".

Позже, МИД России объявил Временному поверенному в делах Украины в Российской Федерации В.И.Покотило о нежелательности пребывания задержанного Консула на территории России и рекомендовал покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля с.г.