Украина запрещает проезд через свою границу автомобилей с приднестровскими номерами

Об этом сообщается в пресс-релизе Бюро по реинтеграции.

"Согласно договорённости, достигнутой в первом квартале 2021 года между властями Республики Молдова и Украины, начиная с 1 сентября с.г., доступ к международному автомобильному движению будет обеспечен только тем транспортным средствам из Приднестровского региона, которые будут зарегистрированы на номерные знаки Республики Молдова или нейтрального образца, сопровождаемые наклейкой «MD», в соответствии с положениями Протокольного решения «Об участии в международном дорожном движении транспортных средств из приднестровского региона, не осуществляющих коммерческую деятельность» от 24 апреля 2018 г., Закона № 170 от 2018 г. и Постановлением Правительства № 847 от 2018 г", - отмечается в пресс-релизе.

Автомобилисты, желающие иметь доступ к международному дорожному движению, смогут пользоваться услугами пунктов Агентства госуслуг в Тирасполе и Рыбнице. В этих пунктах, выдача регистрационного удостоверения нейтрального образца займет 20 рабочих дней при стоимости 330 леев и 10 рабочих дней при стоимости 660 леев. Для получения временного свидетельства, оформленного в день обращения, заявитель должен будет оплатить 80 леев.

"Для повышения динамики регистрации транспортных средств, молдавские власти регулярно предпринимают меры, облегчающие доступ к услугам и информированию граждан о необходимых условиях для обеспечения участия в международном дорожном движении некоммерческим транспортным средствам на нейтральных регистрационных номерах", - считает Бюро по реинтеграции.

Представители Кишинёва настоятельно призывают организовать условия для совмещения предварительного онлайн-программирования и электронной очереди для граждан, явившихся в ПРТС без оного. Однако, Тирасполь по-прежнему отказывается от этого предложения.

С октября 2018 по март 2021 года было обменено 11366 удостоверений, а в общей сложности жители региона, согласно данным Агентства госуслуг, обладают 36 тысячами таких удостоверений.