Украинская железная дорога повышает зарплаты железнодорожникам

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Профсоюзы и "Укрзализныця" договорились с 1 июня 2021 года увеличить на 10% тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников.

Как сообщает пресс-служба предприятия, также стороны договорились, что при условии выполнения основных доходных показателей, второй этап повышения заработных плат состоится с 1 октября этого года.


"Оба повышения будут применены к работникам компании, должностные оклады которых сейчас меньше 30 тыс грн. (19 300 леев – Ред.). Соответствующие договоренности закреплены в совместном решении о сотрудничестве и взаимопонимании, которое подписали и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик и лидер Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украина Вадим Бубняк", - говорится в сообщении.


"Мы осознаем свою ответственность за стабильную работу компании. Именно поэтому было принято решение повысить заработную плату железнодорожникам, которые имели самую низкую оплату и были наименее защищенными", - заявил Иван Юрик.


С 15 апреля, "Укрзализныця" возобновляет пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников, а с июня повышает зарплаты на 8%.


Кроме того, с 1 апреля размер суточных расходов в пределах Украины увеличивается на 25%.

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