Украинские дипломаты занимались контрабандой сигарет и золота

По данным украинских спецслужб, водитель посольства Украины в Польше и один из секретарей миссии перевозили товары подакцизной группы в Евросоюз, пользуясь дипломатическим иммунитетом и служебным транспортом.
Сообщается также, что в преступную схему были привлечены работник фельдъегерской службы, бывший сотрудник посольства в Варшаве, а также его сын, который ныне является атташе по консульским вопросам Посольства Украины в Польше.
Уже установлено, что 28 февраля микроавтобус, в котором находились водитель посольства и атташе по консульским вопросам, был остановлен при выезде из пункта пропуска.
В ходе обыска в микроавтобусе были обнаружены:
- 140 тысяч долларов США;
- 67 200 евро;
- 11 600 польских злотых;
- 16 кг изделий из золота;
- 8 826 блоков с сигаретами.
Ориентировочная стоимость изъятых сигарет составляет около 1,5 млн гривен (около 55 тыс. долл.).
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