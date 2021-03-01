Украинские дипломаты занимались контрабандой сигарет и золота

По данным украинских спецслужб, водитель посольства Украины в Польше и один из секретарей миссии перевозили товары подакцизной группы в Евросоюз, пользуясь дипломатическим иммунитетом и служебным транспортом.

Сообщается также, что в преступную схему были привлечены работник фельдъегерской службы, бывший сотрудник посольства в Варшаве, а также его сын, который ныне является атташе по консульским вопросам Посольства Украины в Польше.

Уже установлено, что 28 февраля микроавтобус, в котором находились водитель посольства и атташе по консульским вопросам, был остановлен при выезде из пункта пропуска.

В ходе обыска в микроавтобусе были обнаружены:

140 тысяч долларов США;

67 200 евро;

11 600 польских злотых;

16 кг изделий из золота;

8 826 блоков с сигаретами.

Ориентировочная стоимость изъятых сигарет составляет около 1,5 млн гривен (около 55 тыс. долл.).