Украинский кум Путина подозревается в госизмене

Как сообщила во время совместного брифинга с главой СБУ Иваном Бакановым генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, в деле о государственной измене Виктора Медведчука замешан заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Издание LIGA сообщает, что правоохранители обнародовали аудиозапись телефонного разговора, в котором, как подтвердила экспертиза, участвовали Медведчук и Дмитрий Козак. Они обсуждали способы перерегистрации по российскому законодательству расположенного во временно оккупированном Крыму предприятия.

По словам Венедиктовой и Баканова, речь идет о разработке месторождения Глубокое, расположенного в Прикерченском шельфе Черного моря, в исключительной морской экономической зоне Украины. Ресурсы этого месторождения в денежном эквиваленте составляют 38 млрд грн.

Как сказала генпрокурор, в 2015 году Медведчук и его сообщник передали оккупантам всю материальную и документальную базу этого месторождения – посредством предприятия «Новые проекты», которое контролирует Медведчук.

По словам Венедиктовой, без помощи Медведчука России понадобились бы годы для того, чтобы получить всю необходимую документацию по разработке месторождения.

Во вторник, в домах Медведчука в Киеве были проведены обыски. Виктор Медведчук приходится кумом президенту России ВладимируПутину.

В феврале Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против трех телеканалов Медведчука. Также был арестован нефтепродуктопровод из России, который связывают с Медведчуком.