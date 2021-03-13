Так, вместо слов "отец" и "мать" предлагается использовать слово "родитель" или "опекун", а вместо "муж" и "жена" - "партнер".

Как сообщает Би-би-си, руководство было разработано отделом университета, отвечающим за гендерное и расовое равенство. Такие отделы существуют во многих ведущих западных учебных заведениях.

Рекомендации по инклюзивной терминологии были разработаны в ответ на обращение сотрудников, говорится в сообщении университета.

В документе перечисляется список терминов с гендерными коннотациями и альтернатив к ним:

Вы или они/их/им, а не он/она и его/ее

Люди/человек или лицо (лица), а не мужчина/мужчины и женщина/женщины

Все/коллеги, а не дамы и господа или ребята

Родитель и опекун, а не мать и отец

Партнер, а не муж и жена

Консервативные авторы раскритиковали решение университета.

"Если бы я был студентом Манчестерского университета, я не уверен, что счел бы это хорошей тратой моих 9,25 тыс. фунтов в год", - сказал Тоби Янг, генеральный секретарь Союза свободы слова, имея в виду максимальную плату за обучение в английских университетах для жителей страны.

"Вместо того, чтобы сосредоточиться на образовательных стандартах или помощи обделенным из-за пандемии студентам, [Манчестерский университет] потратил время и деньги на разработку руководства по прогрессивному новоязу, - добавил Янг. - Молодежь не любит, когда их называют снежинками, но [Манчестерский университет] оказал своим студентам медвежью услугу, предположив, что их могут обидеть слова "мать" и "отец".

В пресс-службе университета, однако, призвали не преувеличивать значение руководства и подчеркнули, что "просто создали руководство для наших сотрудников, которое поощряет использование более инклюзивного языка во избежание предвзятости и допущений".

"В нем мы рекомендуем использовать термины "родитель" и "опекун". Это прочно утвердившаяся терминология, и она ни в коем случае не означает, что мы запрещаем слова "мать" или "отец"", - говорится в сообщении.