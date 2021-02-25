В Армении объявлено о попытке военного переворота

Об этом Пашинян заявил в соцсетях, призвав своих сторонников выйти на площадь Республики в центре Еревана.



"Считаю заявление Генштаба попыткой военного переворота. Я приглашаю всех наших сторонников на Площадь Республики прямо сейчас. В ближайшее время я обращусь к общественности в прямом эфире", - написал премьер-министр.

Как сообщает Ереванское бюро "Радио свобода", накануне решением премьер-министра с должности первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил был уволен генерал-лейтенант Тиран Хачатрян.

В связи с этим Генштаб выступил с заявлением, в котором, в частности, говорится: «Генеральный штаб Вооруженных сил Республики Армения выражает решительный протест против увольнения первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения по недальновидным и необоснованным причинам, которое было осуществлено без какого-либо учета государственных и национальных интересов Республики Армения, на основе лишь личных, амбициозных чувств. В таких тяжелых для страны условиях такое решение является антигосударственным, безответственным шагом.

Премьер-министр Республики Армения, правительство больше не в состоянии принимать адекватные решения в этой критической для армянского народа ситуации. В связи со сложившейся ситуацией Вооруженные силы РА требуют отставки премьер-министра РА и правительства РА, одновременно предостерегает о необходимости воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах», - говорится в заявлении Генштаба Вооруженных сил Армении.