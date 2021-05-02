В Бухаресте сохранили комендантский час в ночное время

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Власти румынской столицы ослабили ограничения, связанные с распространением COVID-19, но запрет на передвижение в период 22.00 – 05.00 сохраняется.

Решение было принято в воскресенье Муниципальным комитетом по чрезвычайным ситуациям Бухареста и вступит в силу с 3 мая.


В связи с тем, что третий день подряд уровень заражения в Бухаресте ниже 3 на1000 человек, решено разрешить деятельность ресторанов, кинотеатров и театрально-концертных учреждений с заполнением залов не более чем на 30 % вместимости.


В то же время, запрещены концертно-зрелищные представления на открытом воздухе.

Магазины и рестораны смогут работать только до 21 часа.


В силе остается запрет на передвижение в период с 22 часов до 5 часов утра.


Ношение масок остается обязательным для всех лиц, старше 5 лет.


Послабления утверждены для лиц, празднующих Рамазан. Им разрешено направляться на религиозную службу 8-9 мая, в период с 22.00 до 05.00.


Власти Бухареста объявили, что ожидают следующего уровня послабления, когда уровень заражаемости станет ниже 1,5 на тысячу человек. Тогда, будет разрешена наполняемость кино-концертных залов на 50% вместимости, а на открытом воздухе будут разрешены мероприятия для не более чем 300 участников.

Да!
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