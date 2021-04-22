В день послания Путина по всей России прошли акции в поддержку Навального

Как сообщает Би-би-си, по всей стране задержано в разы меньше людей, чем на январских акциях, а в Москве протестующие и вовсе неожиданно беспрепятственно прошлись по центру города. Исключением стал Петербург - там по традиции силовики действовали наиболее жестко, задержанные жаловались на избиения и применение электрошокеров.

Несмотря на то, что акции протеста прошли в будний день, а в столице в среду была плохая погода, на них собрались десятки тысяч человек в разных регионах.

По данным независимого правозащитного медиапроекта о политических преследованиях в России "ОВД-Инфо", по состоянию на 22 апреля, на всероссийской акции в поддержку Алексея Навального задержано 1776 человек. Больше всего задержано в Санкт-Петербурге – 805 человек и в Уфе – 119.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный отбывает срок по так называемому делу "Ив Роше" и уже более двух недель держит голодовку в колонии. Ранее врачи Навального заявили, что состояние его здоровья стремительно ухудшается.