В ЕС прокомментировали подписание Ассоциированного трио между Молдовой, Украиной и Грузией

Об этом заявил представитель дипломатической службы ЕС Питер Стано, комментируя для агентства «Интерфакс-Украина» подписание министрами иностранных дел Молдовы, Украины и Грузии меморандума о создании "Ассоциированного трио" с целью усиленного сотрудничества в сфере европейской интеграции.

"Европейский Союз признает европейские устремления и европейский выбор ассоциированных партнеров - Грузии, Республики Молдова и Украины. Эти страны являются близкими соседями ЕС и партнерами в рамках Восточного партнерства. Все наши соседи суверенны и независимы. Мы уважаем их выбор, приоритеты внешней политики и стратегические цели, включая подписание между ними меморандума об усилении сотрудничества в области европейской интеграции", - заверил он.

По словам представителя дипломатической службы, ЕС посредством существующих соглашений об ассоциации, включая углубленные и всеохватывающие зоны свободной торговли, "разделяет приверженность" укреплению политической ассоциации и экономической интеграции с этими странами.

"Европейский союз поддерживает каждую из этих стран в их процессах реформ и преобразований, вкладывая значительное время, финансовую и техническую помощь для того, чтобы обеспечить ощутимые блага и улучшение жизни граждан. Мы сосредоточены на полном выполнении наших соответствующих соглашений об ассоциации, чтобы в полной мере использовать предоставляемые ими возможности", - подчеркнул Стано.

17 мая, в Киеве, главы МИД Украины, Грузии и Молдовы подписали трехсторонний меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции "Ассоциированное трио".

"Ассоциированное трио - это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трех стран-партнеров, и нет альтернативы также и для Европы, потому что они должны воспринимать наши три страны как серьезный проект по обеспечению мира и процветания в Европе", - сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в заявлении для прессы после подписания меморандума.