В Евросоюзе начата сертификация российской вакцины Спутник V

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Европейское агентство лекарственных средств начало проверку оценки соответствия вакцины установленным в ЕС стандартам.

Об этом сообщается на сайте регулятора. Проверка проводится по ускоренной процедуре, в случае её успешности вакцина может быть допущена на рынок стран Евросоюза.


Как сообщает "Радио Свобода", агентство оценит соответствие “Спутника” стандартам Евросоюза по эффективности, безопасности и качеству.


Предполагаемые сроки завершения испытаний не называются, но уточняется, что благодаря ускоренной процедуре они займут меньше времени, чем обычно.


Власти Евросоюза подвергаются критике за медленный процесс вакцинации от коронавируса нового типа. В том числе, критикуется и медленный процесс сертификации вакцин. Из-за пандемии большинство участниц ЕС фактически закрыты, в них остановлена или значительно нарушена экономическая жизнь.


На этом фоне отдельные страны ЕС стали договариваться о поставках препаратов, не одобренных европейским регулятором. Венгрия и Словакия одобрили российский "Спутник", Венгрия так же стала первой страной, одобрившей китайскую вакцину "Синофарм". Решения властей этих стран критикуется политиками, считающими, что Москва и Пекин могут использовать поставки как инструмент влияния.

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