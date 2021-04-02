В Гагаузии отменены выборы в региональный парламент

Решение об этом было принято 1 апреля в связи с тем, что после введения, с 1 апреля, режима Чрезвычайного положения на всей территории Молдовы, запрещено проведение любого типа выборов.

По завершении режима ЧП в Молдове, которые первоначально введен на 60 дней, Центризбирком Гагаузии сможет возобновить избирательную кампанию, а также утвердить новую дату проведения голосования.

Ранее планировалось проведение выборов в Народное собрание 16 мая, а в качестве участников в них уже зарегистрировались свыше 100 человек на 35 мест депутатов Народного собрания автономии.