В Гагаузии врачи отказываются вакцинироваться препаратом AstraZeneca

Об этом они сообщили в официальных письмах направленных в Национальное агентство общественного здоровья, попросив не направлять в соответствующие медучреждения вакцину AstraZeneca.

Согласно утвержденному минздравом плану, вакцинация медработников началась со 2 марта после того, как в субботу поступили из Румынии первые 21 600 доз вакцины AstraZeneca. 1800 доз из этой партии будут направлены в медицинские учреждения в Приднестровье.

В первый день был провакцинирован 751 медработник.

В Молдове разрешены три вакцины от COVID-19: Pfizer / BioNTech, AstraZeneca и «Спутник V». В то же время, вакцинация российским препаратом "Спутник V" пока не разрешена до его сертификации Всемирной организацией здравоохранения.