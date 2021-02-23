В Грузии арестован глава партии Михаила Саакашвили

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Полиция взяла штурмом офис оппозиционной партии "Единого национального движения" Михаила Саакашвили и задержала лидера партии Нику Мелия.

Как сообщает грузинское бюро "Радио Свобода", во время штурма помещения, где забаррикадировался Мелия, полиция использовала спецсредства, в том числе перечный газ.


В офисе партии повреждены двери и инвентарь. Нескольким сторонникам оппозиции необходима медицинская помощь.


Штурм центрального офиса крупнейшей оппозиционной партии Грузии начался примерно в 7:30 по тбилисскому времени. МВД призвало сторонников оппозиции не мешать задержанию Ники Мелия.


Между тем, лидеры оппозиционных партий и их сторонники анонсировали акцию у здания правительства Грузии. Они соберутся, чтобы выразить протест в связи с задержанием председателя «Единого национального движения» Ники Мелия. Акция назначена на 15:00 по тбилисскому времени.


«Мы продолжим бороться за свободу, мы продолжим бороться за будущее страны и, конечно же, за Нику», – заявила одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе.


Ника Мелия, который стал председателем ЕНД в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».


17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелия с залога на арест. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.


Накануне вечером парламент Грузии утвердил на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Он назвал Нику Мелия «криминалом» и анонсировал исполнение решения суда в отношение него.

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