В Кишиневе и в Бельцах введен комендантский час

Об этом объявил врио премьер-министра Аурел Чокой, сообщив о новых мерах по противодействию распространению пандемии после введения, с 1 апреля, режима Чрезвычайного положения на всей территории страны.

Как заявил Чокой, с 3 апреля, в период с 23.00 до 05.00 в Кишиневе и Бельцах будет запрещено нахождение граждан вне места жительства. Исключение составит передвижение "в целях обеспечения рабочей деятельности", "приобретения медикаментов", а также "передвижения в аэропорт или на автостанцию".

Несмотря на эту жесткую меру, правительство решило разрешить деятельность детских садов.