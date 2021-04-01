В Кишиневе и в Бельцах введен комендантский час

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Правительство в отставке объявило о введении комендантского часа в двух крупнейших городах Молдовы с 3 апреля.

Об этом объявил врио премьер-министра Аурел Чокой, сообщив о новых мерах по противодействию распространению пандемии после введения, с 1 апреля, режима Чрезвычайного положения на всей территории страны.


Как заявил Чокой, с 3 апреля, в период с 23.00 до 05.00 в Кишиневе и Бельцах будет запрещено нахождение граждан вне места жительства. Исключение составит передвижение "в целях обеспечения рабочей деятельности", "приобретения медикаментов", а также "передвижения в аэропорт или на автостанцию".


Несмотря на эту жесткую меру, правительство решило разрешить деятельность детских садов.

Да!
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