В Китае иностранцев обязали проходить анальные тесты на COVID-19

Reuters сообщает, что по данным государственных китайских СМИ, в некоторых городах, таких как Пекин, Шанхай и портовый город Циндао, помимо мазков из носа или горла требую анальные тесты.

Китайский центр по контролю за заболеваниями сообщает, что тест проводится с помощью стерильного ватного тампона, который выглядит как очень длинный ушной вкладыш, который вставляется на 3-5 см (от 1,2 дюйма до 2 дюймов) в задний проход перед тем, как его осторожно вывернуть.

По мнению китайских медиков, таким образом следы коронавируса выявляются качественнее, чем при заборе из дыхательных путей.

Япония уже потребовала от Китая избегать использования анальных мазков для проверки своих граждан на коронавирус. Об этом сообщило издание The Japan Times.



Официальный представитель правительства Японии Кацунобу Като заявил, что Токио через свое посольство в Пекине обратилось с официальным запросом об освобождении японских граждан от сдачи анальных ПЦР-тестов, так как они "вызывают значительный психологический стресс".



По словам Кацунобу, он пока не получил ответа от китайской стороны, что они изменят свою практику, но продолжит настаивать на этом вопросе.



В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя ситуацию, сказал журналистам, что методы тестирования в Пекине были "научно обоснованными" и "соответствовали изменениям в эпидемической ситуации, а также соответствующими законам и постановлениям".