В Молдове начата процедура регистрации российской вакцины от коронавируса

Об этом сообщается в пресс-релизе Агентства.

Уточняется, что "хозяйствующие субъекты представили 2 пакета документов с предлагаемыми торговыми названиями: раствор для инъекций R-COVI и комбинированный вектор вакцины Gam-COVID-Vac Vaccin для предотвращения заражения коронавирусом, вызванного SARS-CoV-2 ("Спутник V") раствор для инъекций”.



В пресс-релизе отмечается, что "после оценки пакетов документов, Агентство убедится в обеспечении их полного соответствия эффективности, безопасности и качеству разрешенных в Молдове вакцин тем, которые предлагаются для использования на мировом рынке".

До этого, также были начаты процедуры по авторизации вакцин, произведенных компаниями Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Moderna.