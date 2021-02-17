В Молдове начата процедура регистрации российской вакцины от коронавируса

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В Агентство по лекарствам и медицинским препаратов поступило две заявки на регистрацию российской вакцины против COVID-19 "Спутник V".

Об этом сообщается в пресс-релизе Агентства.


Уточняется, что "хозяйствующие субъекты представили 2 пакета документов с предлагаемыми торговыми названиями: раствор для инъекций R-COVI и комбинированный вектор вакцины Gam-COVID-Vac Vaccin для предотвращения заражения коронавирусом, вызванного SARS-CoV-2 ("Спутник V") раствор для инъекций”.

В пресс-релизе отмечается, что "после оценки пакетов документов, Агентство убедится в обеспечении их полного соответствия эффективности, безопасности и качеству разрешенных в Молдове вакцин тем, которые предлагаются для использования на мировом рынке".


До этого, также были начаты процедуры по авторизации вакцин, произведенных компаниями Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

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