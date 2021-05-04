В Молдове начинается вакцинация российским препаратом Спутник-V

Как сообщает ведомство, вакцинация этим типом вакцины о коронавируса начинается с 4 мая. Второй компонент вакцины может быт введен чрез 21 день.

Всего распределено 142 тысячи доз на два этапа иммунизации, несмотря на то, что "Спутник-V" не одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

Молдова получила более 600 тыс. доз вакцины, из которых, 266 400 доз AstraZeneca (204 000 в качестве гуманитарной помощи от Румынии и 62 400 доз через платформу COVAX); 24 500 доз вакцины Pfizer-BioNTech через платформу COVAX, 142 тыс. доз вакцины "Спутник V" и 2000 доз Sinopharm.