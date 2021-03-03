В Молдове обнаружен британский штамм коронавируса

Об этом врио премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой заявил в среду в эфире телеканала JurnalTV.

Чокой отметил, что в Молдове уже подтверждены случаи заражения британским штаммом коронавируса.

Он уточнил, что анализы некоторых пациентов были отправлены в Германию, и было предварительно подтверждено наличие британского штамма. В данный момент власти ожидают документ с официальным подтверждением анализов.

В этой связи он сообщил, что если на этой неделе увеличится количество случаев заражения COVID-19, "изоляция будет неизбежна".

"На мой взгляд, локдаун уже неизбежен. Но, повторяю, для этого требуется решение всех представителей высшей власти в Молдове", - добавил Чокой.

Чокой ничего не сказал, почему после обнаружения британского штамма COVID-19, в Молдове не было прекращено авиасообщение с Великобританией. В Кишиневском аэропорту ежедневно приземляются по два самолета из Великобритании.

Ранее уже сообщалось, что созванное председателем парламента Зинаидой Гречаной 1 марта экстренное совещание правительства в отставке является частью сценария возглавляемой Игорем Додоном Партии социалистов. Согласно этому сценарию, на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации готовится введение Чрезвычайного положения с целью недопущения проведения парламентских выборов и наделения временного правительства чрезвычайными полномочиями.