В Молдове официально начата вакцинация от COVID-19

Вакцинацию начали с медперсонала Республиканской клинической больницы.

Первым вакцинированным стал глава отделения анестезии и интенсивной терапии Александру Ботизату.

Как сообщил журналистам сам Ботизату, вакцинация не была болезненной.

Согласно утвержденному минздравом плану, сначала вакцинируют врачей отделений реанимации и COVID. После этого этапа, приступят к вакцинации остальных сотрудников системы здравоохранения.

Вакцинация началась после того, как в субботу поступили из Румынии первые 21 600 доз вакцины AstraZeneca. 1800 доз из этой партии будут направлены в медицинские учреждения в Приднестровье.

В Молдове разрешены три вакцины от COVID-19: Pfizer / BioNTech, AstraZeneca и «Спутник V». В то же время, вакцинация российским препаратом "Спутник V" пока не разрешена до его сертификации Всемирной организацией здравоохранения.