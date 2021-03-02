В Молдове официально начата вакцинация от COVID-19

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Молдова стала последней страной в Европе, где начата вакцинация.

Вакцинацию начали с медперсонала Республиканской клинической больницы.


Первым вакцинированным стал глава отделения анестезии и интенсивной терапии Александру Ботизату.


Как сообщил журналистам сам Ботизату, вакцинация не была болезненной.


Согласно утвержденному минздравом плану, сначала вакцинируют врачей отделений реанимации и COVID. После этого этапа, приступят к вакцинации остальных сотрудников системы здравоохранения.


Вакцинация началась после того, как в субботу поступили из Румынии первые 21 600 доз вакцины AstraZeneca. 1800 доз из этой партии будут направлены в медицинские учреждения в Приднестровье.


В Молдове разрешены три вакцины от COVID-19: Pfizer / BioNTech, AstraZeneca и «Спутник V». В то же время, вакцинация российским препаратом "Спутник V" пока не разрешена до его сертификации Всемирной организацией здравоохранения.

Да!
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